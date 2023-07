A Chapecoense voltou a vencer após nove partidas na Série B do Campeonato Brasileiro onde superou o CRB, por 2 a 1, no último domingo (9). E quem ajudou no triunfo foi o meia Giovanni Pavani, nome que contribuiu com a assistência do segundo gol.



Acumula 23 partidas pelo clube em sua primeira temporada na Chape, ele destacou o foco do elenco em subir na tabela de classificação. Atualmente, a equipe está em 16° lugar, com 15 pontos, apenas três acima do primeiro ocupante da zona de rebaixamento, o Tombense.