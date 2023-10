A fase de grupos da Champions League 2023/2024 entra na segunda rodada nesta terça-feira, 3. Pelo Grupo C, Union Berlin e Braga duelam às 13h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Berlim, capital da Alemanha. Ambas as equipes foram derrotadas na rodada anterior e precisam somam pontos no desafio de logo mais.