Recuperado de lesão, Richard volta a estar disponível no Ceará

O goleiro Richard, do Ceará, está recuperado de lesão e poderá ser escalado pelo técnico Léo Condé nos próximos jogos da temporada. O arqueiro não atua desde setembro de 2024, quando o Alvinegro enfrentou o Coritiba, pela Série B.

Na ocasião, Richard se machucou e foi substituído ainda no 1º tempo. O jogador sofreu uma ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo. Dias depois, passou por cirurgia de reconstrução e iniciou o processo de fisioterapia.

Com a lesão do arqueiro, três nomes chegaram a atuar na meta cearense nesta temporada: Bruno Ferreira, Fernando Miguel e Keiller. No último jogo antes da pausa, quando o time derrotou o Sampaio Corrêa por 2 a 1, Bruno Ferreira foi o titular.

Goleiro Richard, do Ceará (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Richard passou por meses de reabilitação e já possui condições de jogo novamente. O profissional chegou ao Vovô em janeiro de 2019, somando 150 partidas com a camisa da equipe. São dois títulos estaduais (2024 e 2025) e dois da Copa do Nordeste (2020 e 2023). Em fevereiro deste ano, o Alvinegro anunciou a renovação de contrato com o goleiro - o novo vínculo vai até dezembro de 2026.

Após período de folga, o elenco do Ceará retornou aos treinos na semana passada. O clube volta a campo no dia 9 de julho (quarta-feira), diante do Sport, pelas quartas da Copa do Nordeste. O Vovô atuará fora de casa no jogo único.

