Ceará

Pedro Henrique analisa expulsão do Ceará contra o Vasco: ‘Acidente’

Atleta marcou o segundo gol do Vovô

Pedro Henrique na partida entre Vasco e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Pedro Henrique na partida entre Vasco e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 14/09/2025
23:38
  • Matéria
  Mais Notícias

O Ceará empatou com o Vasco por 2 a 2 na noite deste domingo (14), em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão. Pedro Henrique, autor do segundo gol alvinegro, falou a respeito do resultado e da expulsão do meio-campista Rodriguinho.

— Primeiramente é agradecer a todos esses torcedores que vieram até o Rio de Janeiro. Fizemos uma partida muito sólida. Infelizmente tivemos um jogador expulso e o Rodriguinho é um menino que trabalha muito. Foi um acidente de percurso. Felizmente a gente conseguiu empatar essa partida - relatou o atacante.

— Muito feliz por voltar a marcar gols, vinha me cobrando bastante sobre isso. Só as pessoas que me acompanham no dia a dia sabem o quanto isso estava me incomodando. É quase um desabafo pessoal, porque nunca fui um cara de abaixar a cabeça para dificuldade. E hoje a dificuldade estava muito extrema, porque tínhamos um jogador a menos - disse Pedro Henrique.

Partida entre Vasco e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Partida entre Vasco e Ceará, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Em campo, o Vasco abriu o placar com Philippe Coutinho, que acertou cobrança de falta no início do jogo. Pouco depois, o Ceará igualou com Galeano, que aproveitou o rebote de Léo Jardim.

Após a expulsão de Fernandinho, os cariocas marcaram novamente com Cuesta. Nos instantes finais, Fernandinho superou a marcação de Paulo Henrique e chutou para a defesa de Léo Jardim. O goleiro deu rebote e Pedro Henrique apareceu para decretar o 2 a 2.

Próximo jogo do Ceará

Depois do empate contra o Vasco, o Ceará voltará a campo no próximo sábado (20), em casa, contra o Bahia. O duelo pela 24ª rodada do Brasileirão terá início às 18h30 (de Brasília).

