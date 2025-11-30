Em risco, Ceará é o quarto pior mandante do Brasileirão
Clube obteve 26 pontos jogando em casa
O Ceará empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro na noite do último sábado (29), na Arena Castelão, valendo pela 36ª rodada da Série A. O clube de Porangabuçu segue com uma das piores campanhas entre mandantes no campeonato.
O Alvinegro soma 26 pontos em 18 partidas jogando em casa: sete vitórias, cinco empates e seis derrotas - é a quarta pior marca. Somente Juventude (23 pontos), Fortaleza (21) e Sport (dez) possuem desempenhos inferiores em seus domínios.
Um fator que compensa tal problema é a campanha positiva como visitante. O Ceará de Léo Condé é o oitavo melhor time deste Brasileirão fora de casa, com 17 pontos. O próximo desafio, falando nisso, será diante do Flamengo no Maracanã.
Os atuais 43 pontos deixam o Ceará com uma vantagem de somente dois para o Internacional, que abre a zona de rebaixamento. Assim, pontuar diante do Rubro-Negro e do Palmeiras, em casa, será essencial na briga pela permanência.
Em campo, o Vovô abriu o placar contra a Raposa após uma jogada pela esquerda. Pedro Raul escorou, Lucas Mugni ajeitou e Vinicius Zanocelo, de fora da área, balançou as redes. A Raposa conseguiu o empate após uma bola rebatida na área. O último toque foi do zagueiro Willian Machado, que fez gol contra.
Próximo jogo do Ceará
O Ceará voltará a campo na quarta-feira (3), fora de casa, contra o Flamengo. O duelo, que pode marcar o título rubro-negro, terá início às 21h30 (de Brasília).
