Ceará amplia invencibilidade no estado e se aproxima de recorde

O Ceará derrotou o Vasco por 2 a 1 nesta terça-feira (15), na Arena Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Alvinegro aumentou a sua invencibilidade sem derrotas atuando em solo cearense: são 24 jogos, contando desde agosto de 2024. No século XXI, o recorde dos cearenses é de 25.

O Vovô abriu o placar no 1º tempo, com assistência de Lucas Mugni para Pedro Raul. Na etapa final, o camisa 9 marcou novamente e chegou a nove gols em dez jogos pelo clube. O Vasco, com o atacante Vegetti, diminuiu no final, mas não conseguiu igualar o marcador.

Detalhes sobre a invencibilidade do Ceará

A sequência de 24 jogos sem derrotas no estado teve início em agosto de 2024, quando o Vovô superou o Novorizontino por 1 a 0. O clube venceu os oito jogos em casa na reta final daquela Série B e, com isso, ganhou força para buscar o acesso à elite do futebol brasileiro.

Ao todo, são 21 vitórias e três empates. Essa é a segunda maior sequência do tipo da equipe no século atual - a primeira ocorreu entre setembro de 2010 e março de 2011, com um total de 25 jogos.

Ceará venceu o Vasco pela Série A e ampliou invencibilidade no estado (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)

Com isso, o Ceará precisa de mais duas partidas invicto no estado para estabelecer um novo recorde em sua história no século. Buscando tal feito, os próximos duelos serão contra São Paulo e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro.

Agendas de Ceará e Vasco

Depois do embate desta terça-feira, o Ceará terá pela frente o Bahia, fora de casa, na próxima segunda-feira (21). O Vasco, por sua vez, fará o clássico contra o Flamengo no sábado (19). Os dois compromissos serão válidos pelo Campeonato Brasileiro de 2025.