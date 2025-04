O Ceará estreou no Campeonato Brasileiro de 2025 empatando em 2 a 2 com o RB Bragantino, fora de casa, nesta segunda-feira (31). O Vovô chegou a abrir 2 a 0, mas sofreu um gol nos acréscimos de cada tempo e ficou sem o resultado positivo. O zagueiro Marllon, autor do segundo tento alvinegro, falou sobre o desempenho da equipe cearense.

— Até os 35 do primeiro tempo a gente fez uma bela partida, tendo controle do jogo, mas infelizmente acabamos tomando um gol no final do 1º tempo. Voltamos para o segundo tempo muito recuados, no qual não tivemos muito a posse de bola. Mas é elogiar a todos pela postura, por terem se entregado e competido. Conseguimos sair com um ponto - relatou o capitão do Ceará após o duelo.

Marllon foi contratado pelo Vovô nesta temporada e atuou pela 14ª vez no ano. Foi o seu segundo tento com a camisa alvinegra - o primeiro aconteceu sobre o Maracanã, pelo Campeonato Cearense. O defensor foi titular na ida e na volta da final da competição, participando do título contra o rival Fortaleza.

Nesta segunda-feira, o Ceará saiu na frente com Pedro Raul, que aproveitou passe de Dieguinho e marcou o sexto gol em sete partidas pelo clube. Pouco depois, Marllon aproveitou cruzamento de Lucas Mugni, em escanteio, para ampliar o marcador.

Partida entre RB Bragantino e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

A reação dos mandantes teve início nos acréscimos do 1º tempo. Eduardo Sasha cabeceou, Bruno Ferreira defendeu e Laquintana aproveitou a sobra para diminuir. Após uma segunda etapa de bastante pressão dos paulistas, Eric Rarimes igualou o placar já no tempo adicional.

Agenda do Ceará no Brasileirão

Depois do empate com o RB Bragantino, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2025, o Ceará terá pela frente a sua estreia como mandante no torneio. O próximo jogo será no sábado (5), contra o Grêmio. A partida na Arena Castelão começará a partir das 18h30 (de Brasília). Os gaúchos vêm de vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG.