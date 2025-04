Pedro Raul marca e chega a 6 gols em 7 jogos pelo Ceará

Mantendo a boa fase no Ceará, o atacante Pedro Raul alcançou a marca de seis gols em sete jogos pelo clube alvinegro. No recorte total, há ainda uma assistência. Desta vez, o tento foi anotado no empate por 2 a 2 contra o RB Bragantino, pela primeira rodada do Brasileirão. O jogador aproveitou passe de Dieguinho, nos primeiros minutos do confronto, para finalizar de esquerda e superar o goleiro Cleiton.

Emprestado pelo Corinthians até o fim do ano, Pedro Raul já superou as suas estatísticas pelo clube paulista. Ao todo, em 38 duelos entre 2024 e 2025, o camisa 9 marcou quatro tentos e deu um passe para gol. O empréstimo foi selado em fevereiro, com uma divisão entre as equipes no pagamento dos salários. Seu contrato com o time de Itaquera segue válido até 2028.

Os números pelo Ceará incluem um gol na Série A, um na Copa do Brasil, um na Copa do Nordeste e três no Campeonato Cearense, no qual registrou ainda sua assistência. No jogo de volta da final do Estadual, Pedro Raul balançou as redes para empatar a partida, o que foi decisivo para o título do Vovô sobre o rival Fortaleza.

Agenda do Ceará

Depois de empatar com o RB Bragantino e iniciar o Campeonato Brasileiro de 2025 somando um ponto, o Ceará terá pela frente o seu primeiro compromisso como mandante no torneio. O próximo jogo será no sábado (5), contra o Grêmio. A bola rola na Arena Castelão a partir das 18h30 (de Brasília). Os gaúchos vêm de triunfo por 2 a 1 sobre o Atlético-MG.

Em coletiva recente, o meio-campista Fernando Sobral abordou a participação do Alvinegro na competição e mencionou a importância de encarar cada duelo como se fosse uma final.

— Somos um coadjuvante, que tem que tentar fazer de tudo para surpreender. É dar carrinho, se defender quando tiver que se defender, saber sofrer. Mas quando tivermos as oportunidades é aproveitar, ser letal na hora de fazer os gols, para que a gente possa fazer o nosso torcedor feliz e conseguir nosso principal objetivo - afirmou.