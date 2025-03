Fernando Sobral diz que Ceará tem que tentar surpreender no Brasileirão

O meio-campista Fernando Sobral, do Ceará, concedeu entrevista nesta sexta-feira (28) para falar sobre a estreia do clube no Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo será na próxima segunda-feira (31), fora de casa, contra o RB Bragantino. A bola rola a partir das 19h (de Brasília).

O atleta destacou a importância de encarar cada duelo como se fosse uma final. Além disso, o jogador acredita que este será o Brasileirão mais disputado de todos os tempos, por conta dos reforços que os times estão trazendo.

— Somos um coadjuvante, que tem que tentar fazer de tudo para surpreender. É dar carrinho, se defender quando tiver que se defender, saber sofrer. Mas quando tivermos as oportunidades é aproveitar, ser letal na hora de fazer os gols, para que a gente possa fazer o nosso torcedor feliz e conseguir nosso principal objetivo - relatou.

Sobral colocou a permanência como primeiro pensamento do Ceará no campeonato. O clube retorna à elite do futebol nacional após o rebaixamento em 2022.

— A gente tem que tentar surpreender. Fazer de tudo para chegar o mais longe possível, mas tendo pés no chão e cabeça no lugar. Sabendo que o primeiro objetivo é se manter nessa competição, que é tão difícil. Acredito que, com muito trabalho, a gente vai conseguir - disse o jogador.

Desempenho de Léo Condé no Ceará

Em relação ao comandante Léo Condé, Sobral elogiou o trabalho que está sendo feito e falou da gestão de elenco. O técnico obteve o acesso à Série A em 2024 e, neste ano, foi campeão estadual.

Léo Condé celebrando título estadual do Ceará. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

— O professor teve um desafio muito difícil. Jogadores importantíssimos saíram. Reorganizar o time, dar entrosamento se tornou uma missão muito difícil para ele. Graças a Deus ele conseguiu, com sua humildade, sua experiência. Com essa gestão que ele tem - apontou.

Além do Brasileiro, o Ceará está na terceira fase da Copa do Brasil e briga por uma vaga no mata-mata da Copa do Nordeste. O clube é o atual terceiro colocado no grupo B do regional, com dez pontos.