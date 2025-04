Depois de começar o Brasileirão 2025 empatando em 2 a 2 com o RB Bragantino, o Ceará recebe o Grêmio neste sábado (5), às 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. Este será o primeiro jogo da equipe em casa, pela Série A, desde o rebaixamento de 2022. O meio-campista Dieguinho falou sobre as perspectivas para o duelo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— A gente sabe que é uma equipe muito forte, muito qualificada. O treinador [Léo Condé] é muito inteligente, sabe o que vai trazer para nós, para enfrentar o Grêmio. A torcida pode esperar uma equipe que vai procurar fazer o mando de campo. A gente tem que se impor. Creio que quem se dá melhor é aquele que se impõe. Tanto fora quanto dentro de casa - disse o volante do Ceará.

— A torcida pode esperar uma equipe que vai se impor, que vai para cima, que vai tentar o gol e a vitória a todo custo. É essa a nossa cara desde o começo, essa é a nossa identidade. Uma equipe muito aguerrida, que busca a vitória o tempo todo - completou.

continua após a publicidade

O atleta, que também pode jogar como lateral-direito, chegou ao Vovô para esta temporada e soma 15 partidas, com dois gols e uma assistência. O passe para gol veio contra o RB Bragantino, quando acionou Pedro Raul e o camisa 9 marcou.

Dieguinho: lateral ou volante no Ceará?

Falando de posição em campo, Dieguinho citou a importância de ter uma sequência como volante no Alvinegro. Conforme o relato, o treinador Léo Condé já admitiu que conta com ele no setor de meio-campo e só o escalou na lateral pelo desfalque de Rafael Ramos, da posição.

continua após a publicidade

— Estou pronto para ajudar onde for preciso. Graças a Deus tenho conseguido ter uma sequência de volante. Isso ajuda, a sequência em uma posição só ajuda bastante. Quando você fica trocando muito, pode atrapalhar um pouco ao pegar a dinâmica de cada posição. É diferente a dinâmica. Ter essa sequência é muito importante para fazer bons jogos - contou.

Agenda do Ceará

Depois de encarar o Grêmio, o Ceará joga contra o Juventude fora de casa, no dia 12 (sábado). Pela quarta rodada, o adversário será o Vasco, no dia 15, na Arena Castelão. Em meio ao Brasileiro, o clube segue com partidas de Copa do Nordeste a serem disputadas.