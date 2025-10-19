menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Com desfalques, Ceará está escalado para receber o Botafogo no Brasileirão

Vovô recebe os cariocas neste domingo (19)

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 19/10/2025
17:37
Ceará recebe o Juventude neste sábado (30), pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
imagem cameraCeará recebe o Botafogo neste domingo (19), pelo Brasileirão (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará recebe o Botafogo neste domingo (19), na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. O treinador Léo Condé já definiu a equipe que entrará em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Condé terá o desfalque do zagueiro Marcos Victor (em tratamento com a fisioterapia) e do meio-campista Dieguinho (em transição). A dupla também foi ausência na última partida da equipe de Porangabuçu.

O Alvinegro está em 13º na competição, com 35 pontos. Vindo de empate por 1 a 1 contra o Sport, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.

continua após a publicidade

Do outro lado, o Botafogo está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. O time vem de derrota por 3 a 0 para o Flamengo, em casa.

O treinador Davide Ancelotti escalou o seguinte 11 inicial: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Cuiabano; Newton, Allan, Correa e Santiago Rodríguez; Matheus Martins e Chris Ramos.

➡️ Ceará x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

FICHA TÉCNICA
CEARÁ X BOTAFOGO
29ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).

continua após a publicidade

ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Cuiabano; Newton, Allan, Correa e Santiago Rodríguez; Matheus Martins e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias