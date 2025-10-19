Com desfalques, Ceará está escalado para receber o Botafogo no Brasileirão
Vovô recebe os cariocas neste domingo (19)
O Ceará recebe o Botafogo neste domingo (19), na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileirão. O treinador Léo Condé já definiu a equipe que entrará em campo.
Condé terá o desfalque do zagueiro Marcos Victor (em tratamento com a fisioterapia) e do meio-campista Dieguinho (em transição). A dupla também foi ausência na última partida da equipe de Porangabuçu.
O Alvinegro está em 13º na competição, com 35 pontos. Vindo de empate por 1 a 1 contra o Sport, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.
Do outro lado, o Botafogo está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. O time vem de derrota por 3 a 0 para o Flamengo, em casa.
O treinador Davide Ancelotti escalou o seguinte 11 inicial: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Cuiabano; Newton, Allan, Correa e Santiago Rodríguez; Matheus Martins e Chris Ramos.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X BOTAFOGO
29ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: domingo, 19 de outubro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES);
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES);
🖥️ VAR: Diego Pombo Lopez (BA).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal e Cuiabano; Newton, Allan, Correa e Santiago Rodríguez; Matheus Martins e Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.
