Ceará terá desfalques diante do Bahia; veja provável escalação

O Ceará recebe o Bahia neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Arena Castelão. O treinador Léo Condé terá desfalques para o embate contra os baianos.

As baixas já começam na defesa, com o zagueiro Marcos Victor e o lateral-esquerdo Matheus Bahia. A dupla está emprestada pelo Bahia e ficará de fora por questões contratuais, assim como aconteceu nos últimos embates entre os times.

Além disso, o lateral-direito Fabiano Souza e o meio-campista Richardson estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. O meia-atacante Rodriguinho, expulso no empate por 2 a 2 contra o Vasco, também é ausência confirmada.

Além disso, o meio-campista Lucas Mugni está se recuperando de uma lesão na coxa e não deve estar disponível para Condé. O armador Vina, reforço da última janela, ainda não tende a estar entre os 11 iniciais pela falta de ritmo - pode ser uma opção para o 2º tempo.

Dessa forma, uma possível escalação do Vovô é: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Paulo Baya.

Mudança recente no Ceará

Paulo Baya, emprestado pelo Primavera-SP, disputou contra o Vasco a sua primeira partida como titular no Ceará. O atacante participou do primeiro gol da equipe no jogo: finalizou para a defesa de Léo Jardim e viu Galeano balançar as redes no rebote.

É provável que o atleta repita a titularidade diante dos baianos. Jogando em casa, o Alvinegro tentará se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Juventude, sendo esse o último resultado da equipe na Arena Castelão.