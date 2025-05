Rafael Ramos fala em titularidade no Ceará e exalta força em casa

O Ceará recebe o Atlético-MG neste domingo (1º), na Arena Castelão, pela 11ª rodada do Brasileirão. O duelo acontece a partir das 18h30 (de Brasília). Rafael Ramos, lateral-direito da equipe, falou sobre a titularidade após retornar de lesão e projetou o embate contra os mineiros, citando a força do Vovô em seus domínios.

— Nenhum jogador gosta de estar fora. Foi a primeira vez que tive que passar por uma cirurgia. Também consegui voltar rápido, graças a Deus. Tive uma boa recuperação graças a toda a equipe médica. Estou pronto para ajudar no que for preciso, consegui também a titularidade. Venho trabalhando para fazer o meu melhor, seja entrando, seja de titular. Tenho que continuar com seriedade e com respeito pelo meu companheiro de posição [Fabiano Souza], que chegou muito bem - disse.

— Eu já conhecia o Fabiano, já tínhamos nos enfrentado em Portugal. É um bom lateral, um grande lateral. Mostrou quando chegou e fez grandes jogos, começou muito bem o ano. É bom para os dois, sempre, ter essa competitividade. Assim, nenhum vai se acomodar e os dois vão crescendo. Quem fica a ganhar é o grupo e é o clube - avaliou o lateral.

— Sabemos da nossa força em casa. Temos sido muito fortes e queremos manter essa invencibilidade, no campeonato, em casa. Depois temos um jogo muito difícil fora [contra o Botafogo]. Acho que será muito importante conseguirmos os três pontos agora, para manter a nossa posição. Inclusive, não jogamos na rodada passada e continuamos em uma boa posição. Queremos fazer o máximo de pontos possíveis em casa para continuar na parte de cima da tabela - afirmou o jogador.

Agenda do Ceará

Após enfrentar o Atlético-MG, a próxima partida do Alvinegro acontecerá diante do Botafogo, fora de casa, em duelo adiado da 10ª rodada do Brasileirão. O embate será na quarta-feira (4). Atualmente, o Ceará é o sexto colocado no torneio, com 15 pontos.