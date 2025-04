Ceará sofre seu quinto gol em acréscimos neste Brasileirão

O Ceará perdeu por 1 a 0 para o Bahia na noite da última segunda-feira (21), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com seis gols sofridos na competição, o Vovô cedeu o quinto tento em períodos de acréscimos.

Na estreia, contra o Bragantino, o Ceará abriu 2 a 0 no 1º tempo e, nos acréscimos da etapa inicial, viu o rival diminuir. No período adicional do 2º tempo, os paulistas conseguiram o empate. Depois, a equipe cearense venceu o Grêmio por 2 a 0 na Arena Castelão - é a única partida sem sofrer gol na campanha atual.

Em seguida, o Alvinegro visitou o Juventude e saiu na frente, mas a igualdade dos mandantes veio nos acréscimos do 1º tempo. Aos 23 minutos da etapa final, os gaúchos conseguiram a virada, que se manteve no placar. Depois, em casa, o Vovô venceu o Vasco por 2 a 1 e os cariocas descontaram no período de compensação do 2º tempo.

Partida entre Bahia e Ceará, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Gabriel Silva/Ceará SC)

Nesta segunda-feira, diante do Bahia, o Ceará estava levando um ponto para casa até os últimos instantes do confronto. No tempo adicional, após ida ao VAR para revisão, o árbitro marcou pênalti de Pedro Henrique em Tiago. Aos 58 minutos do 2º tempo, Everton Ribeiro converteu a cobrança e deu a vitória para a equipe da casa.

Atualmente, a equipe de Léo Condé ocupa a quinta posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com sete pontos. Esta é a segunda melhor campanha da equipe, considerando os cinco primeiros jogos, na Série A por pontos corridos - a melhor foi em 2010, quando o Vovô obteve 11 pontos.

Agenda do Ceará

Após ser derrotado pelo Bahia, o Ceará volta a campo contra o São Paulo, na Arena Castelão, no próximo sábado (26). Os paulistas vêm de triunfo por 2 a 1 no clássico com o Santos.