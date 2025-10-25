Ceará está escalado para visitar o Atlético-MG no Brasileirão; veja
Alvinegro visita os mineiros neste sábado (25)
O Ceará visita o Atlético-MG neste sábado (25), na Arena MRV, às 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé já definiu a equipe que entrará em campo.
Condé terá o desfalque do zagueiro Marcos Victor (em tratamento com a fisioterapia) e do meio-campista Dieguinho (que apresentou uma lombalgia aguda). A dupla também foi ausência no compromisso mais recente da equipe.
O Alvinegro está em 13º na competição, com 35 pontos. Vindo de derrota por 2 a 0 contra o Botafogo, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Vinicius Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho.
Do outro lado, o Atlético está em 15º lugar no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o time visitou o Corinthians e perdeu por 1 a 0.
O treinador Davide Ancelotti escalou o seguinte 11 inicial: Everson; Ivan, Vitor Hugo e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Caio; Hulk, Biel e Dudu.
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG X CEARÁ
30ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 25 de outubro, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ);
🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ);
🖥️ VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP).
⚽ ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG: Everson; Ivan, Vitor Hugo e Junior Alonso; Natanael, Alan Franco, Gustavo Scarpa e Caio; Hulk, Biel e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli.
CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Vinicius Zanocelo e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.
