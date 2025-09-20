Ceará está escalado para receber o Bahia pelo Brasileirão
Vovô recebe o adversário neste sábado (20)
O Ceará recebe o Bahia neste sábado (20), na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé já definiu a equipe que entrará em campo.
Condé terá o desfalque do zagueiro Marcos Victor e do lateral-esquerdo Matheus Bahia, visto que a dupla está emprestada pelo Bahia. O lateral-direito Fabiano Souza, o meio-campista Richardson e o meia-atacante Rodriguinho estão suspensos.
O meia Lucas Mugni está em fase final de transição e segue fora. Ademais, o atacante Pedro Raul teve um edema confirmado na musculatura do psoas.
O Alvinegro está em 11º na competição. Vindo de empate por 2 a 2 com o Vasco, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Aylon e Paulo Baya.
Do outro lado, o Bahia está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. O time tenta se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, em casa, na rodada anterior.
O treinador Rogério Ceni escalou o seguinte 11 inicial: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ X BAHIA
24ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB);
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).
⚽ ESCALAÇÕES
CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Aylon e Paulo Baya. Técnico: Léo Condé.
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
