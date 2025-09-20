menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCeará

Ceará está escalado para receber o Bahia pelo Brasileirão

Vovô recebe o adversário neste sábado (20)

Ceará recebe o Bahia neste sábado (20), pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
imagem cameraCeará recebe o Bahia neste sábado (20), pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)
Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Pereira de Souza
Fortaleza (CE)
Dia 20/09/2025
17:34
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Ceará recebe o Bahia neste sábado (20), na Arena Castelão, às 18h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. O técnico Léo Condé já definiu a equipe que entrará em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Condé terá o desfalque do zagueiro Marcos Victor e do lateral-esquerdo Matheus Bahia, visto que a dupla está emprestada pelo Bahia. O lateral-direito Fabiano Souza, o meio-campista Richardson e o meia-atacante Rodriguinho estão suspensos.

O meia Lucas Mugni está em fase final de transição e segue fora. Ademais, o atacante Pedro Raul teve um edema confirmado na musculatura do psoas.

continua após a publicidade

O Alvinegro está em 11º na competição. Vindo de empate por 2 a 2 com o Vasco, o Ceará vai a campo com os seguintes nomes: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Aylon e Paulo Baya.

Do outro lado, o Bahia está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro. O time tenta se recuperar após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro, em casa, na rodada anterior.

continua após a publicidade

O treinador Rogério Ceni escalou o seguinte 11 inicial: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José.

➡️ Ceará x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

FICHA TÉCNICA
CEARÁ X BAHIA
24ª RODADA – CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);
📺 Onde assistir: Premiere;
🟨 Árbitro: Lucas Casagrande (PR);
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Schumacher Marques Gomes (PB);
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).

ESCALAÇÕES

CEARÁ: Bruno Ferreira; Rafael Ramos, Marllon, Willian Machado e Nicolas; Dieguinho, Fernando Sobral e Lourenço; Galeano, Aylon e Paulo Baya. Técnico: Léo Condé.

BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias