Neste sábado (20), às 17h15 (horário de Brasília), o Bragantino recebe o Água Santa no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Massa Bruta pretende estrear com o pé direito, enquanto o Netuno vem com a promessa de surpreender o Braga. O jogo terá transmissão da TNT (TV fechada) e do HBO Max (Streaming).