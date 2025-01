Em um começo de Campeonato Carioca onde os times grandes entraram sem força máxima, o Volta Redonda começou a mostrar que pode se aproveitar disso, e bem no ano em que vai disputar a Série B do Brasileirão. A equipe da Cidade do Aço venceu o Bangu por 1 a 0, na noite deste domingo, no estádio Moça Bonita, em partida válida pela terceira rodada da Taça Guanabara (a fase de pontos corridos da competição). O gol do Voltaço foi marcado pelo atacante Heliardo.

Com o resultado, a segunda vitória na competição, o Volta Redonda chega aos seis pontos e entra no G4, a zona de classificação para as semifinais, no quarto lugar. O Bangu continua com apenas um ponto, ocupando a última posição - o 12º colocado ao fim das 11 rodadas será o único time a ser rebaixado.

O único gol da partida foi marcado por Heliardo, aos 22 minutos do segundo tempo. Pierre fez jogada de lateral pela direita e cruzou na área para o atacante cabecear forte para garantir a vitória.

O que vem por aí para Volta Redonda e Bangu?

Na próxima quarta, o Bangu estará em São Luís, no Maranhão, para mandar o seu jogo contra o Flamengo, que ainda vai usar uma equipe alternativa, às 19h (de Brasília). No mesmo dia, o Voltaço vai ao Nilton Santos visitar o Botafogo, às 21h30.