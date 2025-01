O Volta Redonda, do meio-campo PK, viverá uma temporada especial em 2025. Após o título da Série C no ano passado, o Voltaço retorna a Série B após 26 anos. Um dos destaques da equipe é o camisa 10 PK, que exaltou a importância de uma vitória na estreia do Campeonato Carioca, que começa neste sábado.

continua após a publicidade

➡️Carioca 2025 começa sábado (11); veja regulamento, transmissão e novidades

- São esses jogos que fazem a diferença lá na frente, então temos que entrar em campo concentrado, com muito foco em busca da vitória. Sabemos que será uma partida difícil, uma estreia fora de casa. Mas confiamos no nosso grupo, estamos trabalhando visando esse primeiro jogo e vamos buscar a vitória a todo instante. É fundamental para todo trabalho estrear com três pontos - disse PK.

Cria da base do Grêmio, PK chegou ao Volta Redonda por empréstimo em abril de 2024, como reforço para a Série C. Ele acumulou 25 jogos, com quatro gols e quatro assistências, se tornando um dos destaques da equipe na conquista. Em novembro, o meio-campo foi comprado em definitivo e será um dos nomes do esquadrão para a disputa do Cariocão, Copa do Brasil e Série C.

continua após a publicidade

- Nosso objetivo nesse inicio de campeonato é somar o maior números de pontos possíveis para beliscar uma vaga na semifinal. Temos grandes objetivos nessa temporada e isso passa também por fazer um bom campeonato carioca, sabemos da importância que terá para nós. A gente tem trabalho na pré-temporada focado nisso e esperamos dar alegria ao nosso torcedor no final - finalizou.

O primeiro compromisso do Volta Redonda na temporada será no próximo domingo (12), pelo Carioca. O Esquadrão visita o Madureira, no Conselheiro Galvão, pela primeira rodada da competição estadual.

continua após a publicidade

PK no Volta Redonda

PK chegou ao Volta Redonda no início de 2024. Pelo clube, além da Série C, o meia também disputou a Copa Rio e o Campeonato Carioca.

31 jogos 4 gols marcados 3 assistências 2025 minutos jogados

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Campeonato Carioca: regulamento e onde assistir

O Campeonato Carioca 2025 terá um regulamento que mantém a fórmula tradicional, dividida em duas fases principais

Taça Guanabara: Nesta fase, os 12 times jogam entre si em turno único. Ao final da etapa, os quatro melhores avançam para as semifinais. Fase Final: As semifinais e a grande decisão serão disputadas em jogos de ida e volta, definindo o campeão estadual. Taça Rio: O torneio é disputado pelos clubes que terminarem entre a 5ª e a 8ª posição na Taça Guanabara, em um formato de mata-mata.

Os critérios de desempate incluem número de vitórias, saldo de gols e confronto direto. As duas equipes com as piores campanhas na fase inicial serão rebaixadas para a Série B1 do Campeonato Carioca.

Os torcedores poderão acompanhar o Campeonato Carioca 2025 em várias plataformas de transmissão, tanto em streaming, quanto em TV aberta e fechada.

Band: 33 jogos ao vivo, incluindo as finais da Taça Rio e da Taça Guanabara.

33 jogos ao vivo, incluindo as finais da Taça Rio e da Taça Guanabara. TV Globo: 27 jogos, também com as finais da Taça Rio e da Taça Guanabara.

27 jogos, também com as finais da Taça Rio e da Taça Guanabara. BandSports: Transmissão de jogos selecionados ao longo da competição.

Transmissão de jogos selecionados ao longo da competição. SporTV e Premiere: Exibição completa de partidas, com acesso ao campeonato em tempo real.

Acompanhe todas as notícias do Campeonato Carioca com o Lance!. Informações atualizadas, tabela e jogos, além dos principais acontecimentos do torneio estadual.