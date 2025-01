Carioca 2025: Boavista estreia na competição com mudança no escudo e velhos conhecidos

Novo modelo de gestão e mudança no escudo são as principais novidades do Boavista, que estreia no Campeonato Carioca no domingo (12), em Sergipe, quando enfrenta o Flamengo. A equipe de Saquarema, treinada por Caio Zanardi, conta com rostos conhecidos em seu elenco para surpreender no estadual.

continua após a publicidade

Para essa edição da competição, o Boavista foi ao mercado e anunciou contratações de jogadores que têm identificação com o futebol carioca. Erick Flores, ídolo do clube, está de volta. Ele, aliás, irá disputar o seu 11° campeonato estadual pela equipe.

O zagueiro Anderson Conceição, ex-Vasco, chega ao Boavista para assumir o posto de "xerife" no setor defensivo. Mas os reforços não pararam por aí. Outros nomes anunciados foram: Diego Loureiro, Ben-Hur, Vitor Ricardo, Marthã e Alyson Vinicius, entre outros.

continua após a publicidade

Anderson Conceição durante treino do Boavista (Foto: Divulgação/Boavista)

Novo modelo de gestão e mudança no escudo

O Boavista anunciou, em novembro de 2024, que se tornou SAF. Essa mudança, aliás, trouxe outra novidade. O clube da Região dos Lagos passou por uma nova identidade visual, que incluiu uma modificação no escudo.

O desenho conta com listras verticais em verde e branco, nas cores do clube, e as iniciais BSC. A arte, entretanto, não foi unanimidade entre os torcedores.

continua após a publicidade

Novo escudo do Boavista (Foto: Divulgação/Boavista)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Última edição do Campeonato Carioca

O Verdão de Saquarema ficou com a sexta posição da Taça Guanabara em 2024, com 18 pontos. A colocação o classificou para a Taça Rio. Na decisão, perdeu para o Botafogo.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Boavista - Campeonato Carioca

1ª RODADA - Taça Guanabara

🗓️ Data e horário: domingo, 12 de janeiro de 2025, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

FLAMENGO (Técnico: Cleber dos Santos)

Dyogo Alves; Pablo, Cleiton, Daniel Sales e Zé Welinton; Rayan Lucas, Fabiano e Lorran; Thiaguinho, Carlinhos e Guilherme.

BOAVISTA (Técnico: Caio Zanardi)

André; Ben-Hur, Anderson Conceição, Léo Sheldon e Alysson Vinícius; William Oliveira, Caetano e Erick Flores; Felipe Resende, Abner Vinícius e Gabriel Conceição.