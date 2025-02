Escalações de Flamengo x Vasco: tudo pronto para o clássico

Flamengo e Vasco estão escalados para a partida da noite deste sábado (15), confronto da décima rodada do Campeonato Carioca. O compromisso no Maracanã, aliás, será o primeiro encontro entre os rivais nesta temporada. Na classificação, três pontos separam as equipes.

O Rubro-Negro de Filipe Luís, líder da competição, não contará com Gerson e Cleiton, expulsos contra o Botafogo. O time que entrará em campo será: Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira e Varela; Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Michael, Plata e Bruno Henrique.

Ayrton Lucas, Alex Sandro e Juninho, no departamento médico, não foram relacionados.

E o Vasco?

O Cruz-Maltino, quarto colocado, contará com o retorno de Coutinho, poupado no último jogo. Com ele, Fábio Carille escalou a equipe com: Léo Jardim, Puma, João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Mateus Carvalho, Hugo Moura, Tchê Tchê, Zuccarello, Coutinho e Vegetti.

Flamengo e Vasco se enfrentam no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Vasco

10ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 21h45 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: SporTV;

🟨 Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães;

🚩 Assistentes: Rodrigo Henrique Correa e Thiago Filemon Pinto;

🖥️ VAR: Philip George Bennett.