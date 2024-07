Vitória vence o Criciúma em duelo da parte de baixo da tabela no Brasileirão

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/07/2024 - 20:35 • Salvador (BA)

O Vitória levou a melhor sobre o Criciúma por 2 a 1 neste domingo (7), no Barradão, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão. Os gols dos donos da casa foram marcados por Alerrandro e Lucas Esteves, e Matheusinho descontou para os visitantes. Com o resultado, o Leão da Barra chega aos 15 pontos e ocupa a 15ª colocação; já o Tigre tem 16 pontos e está uma posição acima.

Como foi a partida entre Vitória e Criciúma?

O primeiro tempo começou com os visitantes controlando as ações nos 15 minutos iniciais. No entanto, os donos da casa cresceram e logo balançaram as redes duas vezes, com Alerrandro, de pênalti, aos 30', e Lucas Esteves, seis minutos depois. O Criciúma então reagiu e descontou ainda antes do intervalo com Matheusinho.

Na segunda etapa, as equipes trocaram bons ataques nos primeiros minutos. A melhor chance foi do Tigre, aos 16 minutos, quando Arthur Caíke acertou a trave. No entanto, as oportuinidades criadas não foram suficientes para alterar o placar, e os três pontos ficaram com o Vitória.

Jogadores do Vitória comemoram gol contra o Criciúma (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

Vitória x Criciúma

Brasileirão - 15ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 7 de julho de 2024, às 18h30

📍 Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)

🟨 Árbitragem: Bruno Mota Correia (RJ)

🚩 Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

📺 VAR: Vinicius Goncalves Dias Araujo (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Willean Lepo, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Janderson e Alerrandro.

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho, Rodrigo, Walisson Maia e Miguel Trauco; Matheusinho, Barreto, Ronald e Marcelo Hermes; Bolasie e Arthur Caíke.