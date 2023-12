O Internacional venceu o Botafogo por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (6), no Estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, em partida válida pela 38ª e última rodada do Brasileirão. Os gols do time gaúcho foram marcados por Enner Valencia, Alan Patrick e Pedro Henrique; os cariocas descontaram com Janderson.