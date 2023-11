O Cruzeiro venceu o Goiás com um gol salvador que aconteceu nos acréscimos da segunda etapa da partida, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.. Dos pés de Robert, de apenas 18 anos de idade, a Raposa conseguiu um feito importante e pulou para a 13ª colocação ao somar 44 pontos. Veja os melhores momentos da partida no vídeo acima!