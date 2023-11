A próxima rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para dia 26 de novembro, após o período de datas Fifa, que acontece entre os dias 13 e 21. No entanto, antes da nova sequência de partidas, alguns compromissos atrasados serão colocados em dia. O Cruzeiro, por exemplo, tem dois jogos para embolar a briga para fugir da zona de rebaixamento. Um deles é o confronto direto contra o Vasco, que será disputado no dia 22, no estádio do Mineirão. Antes, no entanto, a Raposa visita o Fortaleza, no Castelão. O confronto diante do Leão do Pici acontecerá no dia 18.