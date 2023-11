O lance gerou revolta na diretoria do Corinthians. Alessandro Nunes, gerente de futebol do Timão, tentou invadir a central de operação do Árbitro de Vídeo, em Porto Alegre. Aos gritos de "vergonha", o ex-jogador e atual dirigente do clube paulista socou a porta da sala do VAR na Arena do Grêmio. No entanto, vale ressaltar que as operações em relação ao árbitro de vídeo acontecem na sede da CBF, no Rio de Janeiro.