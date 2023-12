A vitória por 2 a 1 do Vasco sobre o América-MG, em São Januário, foi um dos momentos mais importantes para o Cruz-Maltino escapar do rebaixamento. O momento decisivo veio aos 48 minutos do segundo tempo, dos pés de Payet. O francês cobrou falta com perfeição e fez o gol que deixou o Vasco com três pontos de vantagem para o Z4.