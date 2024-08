São Paulo x Vitória: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

São Paulo e Vitória se enfrentam pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 06:35 • Rio de Janeiro

São Paulo e Vitória se enfrentam neste domingo (25), às 18h30, no Estádio Morumbis, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do tricolor paulista paga 1,63, o empate marca 3,75 e a vitória da equipe rubro-negra tem valor de 6,0. Gostou? Então faz a boa.

➡️Ex-árbitro da ‘Máfia do Apito’ revela ser torcedor de gigante clube da Série A

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar na vitória do São Paulo, com odd a 1,63. O tricolor paulista tem grandes chances de confirmar o favoritismo contra o Vitória sem passar por grandes sustos.

Destacamos, que a equipe baiana tem uma das piores campanhas do Brasileiro como visitante. Já o São Paulo é o terceiro melhor mandante do campeonato, atrás somente de Palmeiras e Fortaleza. Além disso, a equipe do técnico Luis Zubeldia.

✅FICHA TÉCNICA

São Paulo x Vitória

Campeonato Brasileiro - Rodada 24

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio do Morumbis (SP);

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

São Paulo (Técnico: Luis Zubeldia)

Rafael; Igor Vinícius, Robert Arboleda, Alan Franco, Welington, Damián Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura; Wellington Rato, Michel Araújo e Jonathan Calleri.

Vitória (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Lucas Esteves, Wagner Leonardo, Edu, Wilean Lepo; Filipe Machado, Willian Oliveira, Ricardo Ryller; Osvaldo, Alerrandro, Matheuzinho.