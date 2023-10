- A primeira coisa que perguntei domingo passado quando recebi a faixa no vestiário foi o motivo de não ter o Z do Zito escrito nela, por toda a história que tem por trás dela. Antes mesmo de chegar no Santos FC eu já tinha escutado bastante sobre história do Zito aqui e na Seleção Brasileira. Na época do Pelé ele era uma referência e um general dentro de campo. Nos primeiros dias que estive aqui eu conheci a Vila e olhei para a estátua dele bem na frente, já tendo a noção da referência e da pessoa histórica que ele foi para esse clube tão grande. Então é uma honra e um orgulho enorme para mim usar essa braçadeira de capitão - disse, ao site oficial do clube.