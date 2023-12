A duas rodadas do fim do Campeonato Brasileiro, uma das disputas em aberto é pela classificação para a Copa Sul-Americana de 2024. O Brasileirão cede seis vagas ao torneio continental, inicialmente destinadas do 7º ao 12º lugares. No entanto, como Fluminense (7º) e São Paulo (9º) já estão garantidos na Taça Libertadores, os 13º e 14º colocados também participarão da próxima edição da competição continental.