O Palmeiras pode ter uma 'carta na manga' diante do Botafogo. Em 'final antecipada' do Campeonato Brasileiro, o gramado sintético do estádio Nilton Santos pode ser de grande alívio para o Verdão. O motivo disso é que a equipe do técnico Abel Ferreira está acostumada com gramas artificiais, justamente por conta do Allianz Parque.