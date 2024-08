Odd do secador! Aposte R$ 100 e fature R$ 800 com vitória do Cuiabá contra o Palmeiras

Elenco do Cuiabá em ação na temporada 2024 (Foto: Divulgação / Cuiabá)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 06:25 • Rio de Janeiro

Palmeiras e Cuiabá se enfrentam neste sábado (24), às 18h30, no Allianz Parque, pela 24ª do Campeonato Brasileiro. Na BetSpeed as odds para a vitória da equipe do Mato Grosso está em 8,0. Assim, uma aposta de R$ 100 pode te trazer o retorno de R$ 800. Gostou? Então liga o secador e faz a boa.

*As odds podem mudar

▶️Presidente da CBF admite mau momento da arbitragem: ‘Está tendo erros sempre’

Análise da partida

O Palmeiras chega para o confronto pressionado após ter acumulado duas eliminações na temporada: Copa do Brasil e Libertadores. Assim, este pode ser o melhor momento para os secadores de plantão fazerem uma graninha extra com o rival.

Para isto, será necessário torcer para o Cuiabá ter uma boa atuação dentro do Allianz Parque. A equipe do técnico Petit precisa de uma vitória para se reerguer no Campeonato Brasileiro. Isso porque, atualmente o time do Mato Grosso está na última colocação do torneio.

✅FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Cuiabá

Campeonato Brasileiro - Rodada 24

🗓️ Data e horário: sábado, 24 de agosto de 2024, às 18h30 (de Brasília);

📍 Local: Allianz Parque (SP);

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Palmeiras (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Vitor Reis, Murilo, Caio Paulista, Agustín Giay; Richard Ríos, Aníbal Moreno, Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco Lopez.

Cuiabá (Técnico: Petit)

Walter; Marllon, Bruno Alves, Railan, Juan Tavares; Denílson, Lucas Mineiro, Lucar Fernandes, Max, Derik Lacerda e Isidro Pitta.