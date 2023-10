O Vasco recebe o São Paulo, neste sábado (7), às 18h30, em São Januário, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino precisa desesperadamente vencer para tentar sair da zona de rebaixamento. Já o Tricolor disputa a competição para livrar qualquer risco de rebaixamento, uma vez que já está assegurado na Copa Libertadores do ano que vem por ter conquistado a Copa do Brasil.