Com o resultado, o Galo chega aos 57 pontos, na quinta posição, e fica a apenas cinco do líder Palmeiras, faltando quatro rodadas para o fim do Brasileirão (clique aqui e confira a tabela da Série A). Já o Esmeraldino se complica na classificação, seguindo nona de rebaixamento, na 18ª colocação. e a três unidade do Bahia (16º), primeiro fora do Z4.