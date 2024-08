Fortaleza x Corinthians: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Corinthians e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Fabio Moreira Pinto/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 06:25 • Rio de Janeiro

Fortaleza e Corinthians se enfrentam neste domingo (25), às 16h, no Estádio Castelão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do Leão paga 1,73, o empate marca 3,50 e a vitória do alvinegro tem valor de 5,40. Gostou? Então faz a boa.

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar na vitória do Fortaleza, com odd a 1,73. A equipe do técnico Juan Pablo Vojvoda vive grande momento na temporada e irá enfrentar um Corinthians que passa por uma fase conturbada na temporada. O alvinegro ainda busca se ver livre da zona de rebaixamento.

Destacamos também que o Leão tem a melhor campanha dentro de casa do Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians tem o pior retrospecto da temporada como visitante, tendo somado apenas seis pontos em 12 partidas. Assim, acreditamos que o Fortaleza irá conseguir confirmar mais uma vitória dentro do Castelão.

✅FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Corinthians

Campeonato Brasileiro - Rodada 24

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Castelão (CE);

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo (ver disponibilidade na região)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Emanuel Brítez, Tomás Cardona, Bruno Pacheco; Hércules, Lucas Sasha, Tomás Pochettino; Yago Pikachu, Breno Lopes e Juan Martín Lucero.

Corinthians (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; André Ramalho, Cacá, Félix Torres; Matheus Bidu, Ryan Gustavo, Breno Bidon, Matheuzinho; Rodrigo Garro; Talles Magno e Giovane.