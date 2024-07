Fortaleza vence o Atlético-GO e entra no G4 do Brasileirão

Fortaleza venceu o Atlético-GO na penúltima rodada do Brasileirão (Foto: Lucas Emanuel/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 20:30 • Fortaleza (CE)

O Fortaleza venceu o Atlético-GO por 3 a 1, na noite deste domingo (21), em partida válida pela 18ª rodada do Brasileirão. Os gols do Leão do Pici, na Arena Castelão, foram marcados por Pochettino, Alix Vinicius (contra) e Renato Kayzer, enquanto Roni descontou para o Dragão.

✅ FICHA TÉCNICA

FORTALEZA 3 X 1 ATLÉTICO-GO

18ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 21 de julho de 2024, às 18h30;

📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE);

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Vitor Hugo Imazu dos Santos (PR);

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP).

⚽ Gols: Pochettino (22' do 1ºT), Roni (44' do 1ºT), Alix Vinicius (16' do 2ºT) e Renato Kayzer (28' do 2ºT);

🟨 Cartões Amarelos: Hércules e Breno Lopes (FOR); Ronaldo, Luiz Felipe, Rhaldney e Janderson (ACG).

🟥 Cartões Vermelhos: Kuscevic (FOR); Hurtado (ACG).

⚽ ESCALAÇÕES:

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto (Moisés), Hércules e Pochettino (Pedro Augusto); Yago Pikachu (Lucas Sasha), Breno Lopes (Renato Kayzer) e Lucero (Machuca).

ATLÉTICO-GO (Técnico: Vagner Mancini)

Ronaldo; Adriano Martins, Luiz Felipe (Maguinho) e Alix Vinicius; Roni (Lucas Kal), Rhaldney (Gustavo Campanharo), Baralhas (Alejo Cruz) e Guilherme Romarão; Janderson (Yony González), Luiz Fernando e Hurtado.