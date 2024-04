Flamengo x Botafogo: Pedro e Júnior Santos fazem duelo de artilheiros

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (28) no Maracanã (Arte: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/04/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Pedro e Júnior Santos fazem um duelo a parte neste domingo (28), na partida entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã. Os atacantes são os dois principais artilheiros do Brasil em 2024 (junto de Mastriani, do Athletico), com 14 gols marcados cada um.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Pedro foi o goleador do Campeonato Carioca - competição que acabou com o título do Rubro-Negro - com 11 gols em 12 partidas disputadas. O centroavante ainda balançou as redes duas vezes na Libertadores, além de uma no Brasileirão. O camisa 9 também marcou em duas oportunidades na pré-temporada, mas em jogos não-oficiais.

Do outro lado, Júnior Santos fez a maior parte de seus 14 tentos na Libertadores. O atacante do Botafogo foi responsável por oito gols na principal competição do continente neste ano e é o artilheiro do torneio. Além disso, marcou outros cinco no Carioca e um no Campeonato Brasileiro.

Pedro, do Flamengo, e Júnior Santos, do Botafogo, fazem duelo de artilheiros no Maracanã (Fotos: Jorge Rodrigues / AGIF)

Quem marca hoje no duelo entre Flamengo e Botafogo?

As odds do Lance! Betting apontam que Pedro tem mais chances de fazer um gol no clássico deste domingo (28). Apostando R$ 100, você pode levar R$ 206 reais caso o centroavante rubro-negro marque na partida! Por outro lado, uma bola na rede de Júnior Santos pode render R$ 506 com os mesmos R$ 100 de aposta!

APOSTE AQUI!