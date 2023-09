O campeonato é brasileiro, mas o gols têm vários sotaques e nacionalidades diferentes. Nesta segunda-feira, na Arena Fonte Nova, o lateral-esquerdo uruguaio Camilo Candido, do Bahia, marcou o 100º tento de um estrangeiro nesta edição do Brasileirão. O Tricolor Baiano, no entanto, acabou derrotado pelo Santos por 2 a 1, e o gol da vitória do Peixe também veio de um jogador nascido fora do país: o argentino Julio Furch.



No outro duelo da noite, entre Corinthians e Grêmio, mais gols "importados". O argentino Franco Cristaldo e o uruguaio Luís Suárez marcaram para os gaúchos no empate em 4 a 4 entre as equipes. Luisito agora é um dos maiores artilheiros estrangeiros do campeonato, com sete gols, empatado com os argentinos Jonathan Calleri, do São Paulo, e Germán Cano, do Fluminense.



Ao todo, já são 103 gols marcados por estrangeiros no Brasileirão 2023, uma das maiores marcas da história da competição nacional. E ainda faltam 15 rodadas a serem disputadas.



O recorde de gols estrangeiros em uma edição do Campeonato Brasileiro foi batido no ano passado, quando os jogadores nascidos no exterior marcaram 170 vezes. Cano, com 26, foi o principal golador da disputa.



EDIÇÕES DO BRASILEIRO COM MAIS GOLS DE ESTRANGEIROS



2022 - 170 gols

2019 - 119 gols

2017 - 115 gols

2016 - 111 gols

2014 - 108 gols

2018 - 104 gols

2023 - 103 gols *

* em andamento



ESTRANGEIROS COM MAIS GOLS NO BRASILEIRÃO 2023



1º - Suárez - Grêmio - 7 gols

Calleri - São Paulo - 7 gols

Cano - Fluminense - 6 gols

4º - Cristaldo - Grêmio - 6 gols

Borbas - Red Bull Bragantino - 6 gols