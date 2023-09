> Que time é esse? Com cerca de 30 segundos, Marcos Leonardo acertou bola na trave, mas estava impedido. Soteldo, Jean Lucas e o próprio camisa 9 tiveram outras grandes chances com dois minutos.



> Santos joga com 12? Gilberto limpava a jogada que seria a do gol do Bahia, e o árbitro Ramon Abatti Abel, mal posicionado, quase 'desarmou' o lateral. Jogou de volante, juizão?



> !E QUE GOLAÇO! Apesar do árbitro quase desarmar Gilberto, o lateral fez o passe para Camilo Cándido, que acertou chutaço no ângulo e abriu placar para o Tricolor.



> Sempre ele! Em jogada ensaiada de falta, Marcos Leonardo fez gol de cabeça, empatou o jogo e diminuiu o prejuízo para o Santos.



> QUE ESTRELA! Assim como foi contra o Grêmio, o centroavante Julio Furch entrou no segundo tempo, fez gol nos acréscimos e garantiu a virada do Peixe. Herói!