Entenda por que Brasileirão foi eleito uma das melhores ligas do mundo

Segundo a Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, em inglês), o Brasileirão é o quarto melhor campeonato do mundo. O campeonato nacional fica atrás apenas da Serie A (Itália), La Liga (Espanha) e Premier League (Inglaterra). O ranking, divulgado nesta semana, avalia 100 ligas que fazem parte da UEFA, Conmebol, CAF, Concacaf e AFC.

Único não-europeu a integrar o top 5, o Campeonato Brasileiro tem ganhado destaque no ranking ano a ano, especialmente por conta da dominância nas competições internacionais. Desde 2017, a liga é considerada a mais forte da América do Sul e faz jus ao posto em campo, somando seis títulos consecutivos da Copa Libertadores, além da presença constante em finais da Sul-Americana e no Mundial de Clubes.

- O êxito das equipes brasileiras em torneios como a Libertadores e a Sul-Americana é essencial para garantir que o futebol nacional continue em destaque, além de sustentar o entusiasmo da torcida. Esse desempenho resulta em um crescimento da visibilidade, o que, consequentemente, desperta mais oportunidades tanto para as marcas quanto para os próprios clubes - explica Joaquim Lo Prete, country manager da Absolut Sport, agência de experiências esportivas que é parceira oficial da Conmebol para os jogos da Libertadores e da Sul-Americana.

Outro atrativo do Brasileirão nos últimos anos têm sido as revelações e a contratação de craques renomados. Somente em 2024, o campeonato viu Endrick se despedir do Palmeiras e rumar para o Real Madrid em negociação recorde, Philippe Coutinho retornar ao Vasco e Memphis Depay desembarcar no Corinthians, entre outras grandes movimentações que atraíram holofotes.

- Os patrocínios das casas de apostas têm se revelado cruciais para o fortalecimento econômico dos times no Brasil. Esses investimentos expressivos contribuem para a valorização das equipes, possibilitando que elas invistam em infraestrutura e, especialmente, na contratação de atletas de alto calibre. Trata-se de uma colaboração estratégica que favorece tanto as bets, com a ampliação da exposição das suas marcas, quanto os clubes, que ganham a chance de formar elencos com mais qualidade e volume - analisa Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co que atua nas áreas de gambling, branding, marketing e desenvolvimento de negócios.

Sempre comentadas, as torcidas brasileiras também são um show à parte no campeonato. Com médias superiores a 50 mil no Flamengo, 40 mil no Corinthians e 30 mil entre os principais clubes, o Brasileirão teve o segundo maior público médio na história (25.781 pagantes por jogo) e levou mais de 10 milhões de pessoas ao todo - sendo que 43,7% eram sócios-torcedores.

- Atualmente, é essencial que os clubes foquem na retenção e ampliação de seus sócios, uma vez que as receitas provenientes de mensalidades, ingressos e produtos estão se tornando cada vez mais relevantes. Nesse cenário, o programa de sócio-torcedor desempenha um papel vital para a continuidade financeira do clube. Por isso, os times precisam criar um ambiente de maior participação, atendendo as demandas de forma rápida e eficaz, fortalecendo assim um laço mais sólido e duradouro - aponta Henrique Borges, Vice-presidente executivo de vendas, marketing e novos negócios na Somos Young, empresa que realiza o atendimento a sócios-torcedores de clubes como Cruzeiro, Coritiba e Vitória.

Um dos mais beneficiados pelo apoio das arquibancadas foi o Palmeiras, que se tornou o primeiro time a ultrapassar a marca dos 200 mil sócios torcedores no Brasil. Ainda que tenha caído para cerca de 180 mil associados, o alviverde projeta para este ano receber R$ 80 milhões com o programa Avanti, o que representa 8% da receita total do clube, e retomar o maior valor já registrado.

- Os torcedores adquirirem produtos e serviços movidos pela paixão é um reflexo da forte conexão que os clubes conseguem criar com sua torcida. Assim sendo, boas plataformas são fundamentais para não só oferecer benefícios dentro do ecossistema do clube, mas também aumentar o engajamento ao ser associada ao programa de sócios, estimulando novas adesões e ampliando a base de dados. Além disso, ao aproximar-se dos torcedores fora dos gramados, criando estratégias durante campeonatos e jogos importantes, os clubes reforçam ainda mais sua presença e conexão com a torcida, tornando-se marcas mais sólidas - aponta Henrique Guidi, Diretor de Produtos da End to End, empresa que controla o programa de sócios do Palmeiras.

Confira as 10 melhores ligas segundo o IFFHS

1) Serie A (Itália); 2) La Liga (Espanha); 3) Premier League (Inglaterra); 4) Campeonato Brasileiro; 5) Bundesliga (Alemanha); 6) Liga Profesional de Fútbol (Argentina); 7) Liga Portugal (Portugal); 8) Ligue 1 (França); 9) Jupiler Pro League (Bélgica); 10) Eredivisie (Holanda).