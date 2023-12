Uma partida entre duas equipes sem objetivos na temporada não poderia ser diferente: ritmo de treino. No entanto, o Corinthians dominou as principais ações da etapa inicial, chegando com mais perigo no ataque. O Coritiba também teve algumas chances, porém não conseguiu aproveitá-las. Fausto Vera abriu o placar para o Timão com chute de fora da área, aos 10', e Ángel Romero ampliou aos 20' contando com o desvio do adversário.