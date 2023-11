Mandante do duelo, o Botafogo fez um primeiro turno de Campeonato Brasileiro irretocável. Considerando apenas os jogos no Nilton Santos, o Alvinegro emplacou uma sequência de 11 vitórias em seus domínios, e o bom aproveitamento colocou a equipe como grande favorita ao título. Não à toa, o time de General Severiano é o líder do torneio desde a terceira rodada.