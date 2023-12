✅Dar o adeus para as equipes

Como é a última rodada do Campeonato Brasileiro, este será um adeus coletivo das equipes na série A do Brasileirão. Para quem deseja assistir mais um embate entre os dois, agora somente na série B, em 2024. E como tudo dependerá do rendimento das equipes na segunda divisão na próxima temporada, não é certo afirmar que as duas voltarão à elite do futebol nacional já em 2025. Ou seja, o confronto desta quarta-feira (6) pode ser uma despedida dos times sem data para um retorno.