Cruzeiro x Atlético-GO: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Cruzeiro e Atlético-GO se enfrentam neste domingo (1), às 11h, no Estádio Mineirão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do Cabuloso tem valor de 1,59, já o empate marca 3,90 e a vitória da equipe rubro-negra paga 5,80. Gostou? Então faz a boa.

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar em uma vitória do Cruzeiro. A equipe do técnico Fernando Seabra tem a quarta melhor campanha dentro de casa no Campeonato Brasileiro e irá enfrentar o Atlético-GO, atualmente na último colocação da tabela.

Além disso, a equipe rubro-negra tem uma das cinco piores campanhas fora de casa no campeonato. Assim, o favoritismo do clube mandante é grande para a partida.

✅FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Atlético-GO

Campeonato Brasileiro - Rodada 25

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Mineirão (MG);

📺 Onde assistir: Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Cruzeiro (Técnico: Fernando Seabra)

Cássio; Zé Ivaldo, João Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Walace, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Arthur Gomes, Japa e Kaio Jorge.

Atlético-GO (Umberto Louzer)

Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Luiz Felipe, Guilherme Romão; Rhaldney, Gonzalo Freitas, Joel Campbell; Janderson, Luiz Fernando e Emiliano Rodriguez.