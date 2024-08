Cruzeiro encerra mês de agosto sem vencer nenhuma no Brasileirão

Kaio Jorge cobra penalidade para o Cruzeiro diante do Internacional, no Mineirão. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)







Publicada em 30/08/2024

Sétimo colocado no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro encerra o mês de agosto com pouca coisa a comemorar na competição. O time perdeu duas vezes e empatou três nas cinco partidas disputadas este mês no campeonato. Assim, o aproveitamento foi de meros 20% no período.

A última vitória do Cruzeiro no Brasileirão foi em 27 de julho, ocasião em que venceu bem o atual vice-líder Botafogo. Naquela partida, o time fez 3 a 0 mesmo jogando no Engenhão. Desde então, foram só reveses.

O tropeço mais recente aconteceu na quarta-feira, quando o Cruzeiro apenas empatou sem gols com o Internacional em Belo Horizonte. E isso que jogou com um a mais desde os 30 minutos do primeiro tempo - quando o zagueiro colorado Rogel foi expulso - e teve um pênalti desperdiçado no segundo. Na ocasião, Kaio Jorge bateu no meio e Anthoni defendeu.

O desempenho ruim na partida de quarta, somado à ausência de vitórias no mês, fez a torcida perder a paciência com o técnico Fernando Seabra. Ao final da partida no Mineirão, a torcida xingou muito o treinador, e muitos pediram sua demissão. Apesar disso, Seabra se demonstrou sereno na entrevista coletiva que seguiu ao jogo e não vê risco de demissão.

- Confio muito na gestão técnica que existe no Cruzeiro. Confio muito na figura do presidente, é um parceiro, é um companheiro, alguém presente e que está sempre junto - declarou o técnico do Cruzeiro.

- Confio no grupo de jogadores no sentido do profissionalismo, da dedicação, da qualidade e daquilo que esse grupo já mostrou em vários momentos, e da capacidade que esse grupo tem de se mobilizar e trazer respostas - acrescentou o técnico do Cruzeiro.

O próximo compromisso do clube no Brasileirão é neste domingo, quando a equipe recebe o Atlético-GO no Mineirão, a partir das 11h.

Técnio Fernando Seabra enfrenta cobranças da torcida. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)