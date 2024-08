Criciúma x Grêmio: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Grêmio e Criciúma se enfretam neste domingo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 06:15 • Rio de Janeiro

Criciúma e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 16, no Estádio Heriberto Hulse, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para esta partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória da equipe aurinegra paga 2,50, o empate marca 3,25 e a vitória do tricolor gaúcho tem valor de 2,90. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

➡️Arena do Grêmio divulga nova foto do gramado dias antes do retorno: ‘Evoluindo’

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar na vitória do Grêmio, com odd a 2,90. O confronto entre as equipes marca a luta para se distanciar da zona de rebaixamento. Assim, temos o tricolor gaúcho em uma crescente no Brasileiro, tendo vencido em quatro oportunidades nas últimas seis rodadas.

Por outro lado, a equipe aurinegra tem uma das piores campanhas do campeonato como mandante e não vence a dois jogos. Foram um empate e uma derrota. Desta forma, contamos que o Grêmio consiga confirmar o favoritismo contra o adversário e se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento.

✅FICHA TÉCNICA

Criciúma x Grêmio

Campeonato Brasileiro - Rodada 24

🗓️ Data e horário: domingo, 25 de agosto de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Heriberto Hulse;

📺 Onde assistir: Premiere e TV Globo (verificar estado)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Criciúma (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Claudinho Rodrigo Fagundes, Tobias Figueiredo, Marcelo Hermes; Newton, Higor Meritão, Miguel Trauco; Felipe Mateus; Yannick Bolaise e Arthur Claíke.

Grêmio (Técnico: Renato Gaúcho)

Austín Marchesín; Reinaldo, Jemerson, Rodrigo Ely, João Pedro; Mathias Villasanti, Dodi, Franco Cristaldo; Miguel Monsalve, Yeferson Soteldo e Martin Braithwaite.