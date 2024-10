Criciúma venceu o Atlético-GO no Brasileirão (Foto: Leonardo Hubbe/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 21:16 • Criciúma (SC)

O Criciúma venceu o Atlético-GO, por 2 a 0, na noite desta quinta-feira (3), em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão. Rodrigo e Fellipe Mateus foram os responsáveis por balançar a rede do Estádio Heriberto Hulse.

Com o resultado, o Criciúma foi a 35 pontos e se distanciou da zona de rebaixamento. Agora, o Tigre é o 11º colocado. Já o Atlético-GO segue afundado na lanterna do Brasileirão com 21 pontos.

Como foi o jogo?

O Atlético-GO tentou levar perigo ao gol do Criciúma logo a 1 minutos de jogo, com Rhaldney. Depois disso só deu Tigre. Porém, somente aos 41 minutos do primeiro tempo que a equipe catarinense abriu o placar com Rodrigo de cabeça.

No segundo tempo, o panorama da partida se manteve inalterado com o Criciúma mantendo o volume de jogo. Com 1 minuto, Allano cruzou rasteiro e Fellipe Mateus chegou emendando de primeira para ampliar o placar e garantir a viória do Tigre.

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA 2 X 0 ATLÉTICO-GO

29ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 03 de outubro de 2024, às 19h;

📍 Local: Estádio Heriberto Hülse;

🥅 Gols: Rodrigo (41' do 1º), Fellipe Mateus (1' do 2ºT);

🟨 Cartões amarelos: Allano (CRI) e Alix Vinicius, Alejo Cruz e Luiz Fernando (ACG).

⚽ ESCALAÇÕES:

CRICIÚMA (Técnico: Cláudio Tencati)

Gustavo; Dudu (Claudinho), Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto (Ronald Lopes), Newton, Fellipe Mateus (Marquinhos Gabriel) e Matheusinho (Jonathan); Allano e Bolasie (Felipe Vizeu).

ATLÉTICO-GO (Técnico: Umberto Louzer)

Pedro Rangel; Bruno Tubarão (Campbell), Alix Vinicius, Adriano Martins e Alejo Cruz; Roni, Rhaldney (Jean Carlos) e Baralhas; Lacava (Shaylon), Hurtado (Derek) e Janderson (Luiz Fernando).