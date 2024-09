Corinthians x Flamengo: odds, estatísticas e informações para apostar no Brasileirão

Ayrton Lucas jogador do Flamengo durante partida contra o Corinthians no estadio Arena Corinthians pelo campeonato Brasileiro A 2023 (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 06:35 • Rio de Janeiro

Corinthians e Flamengo se enfrentam neste domingo (1), às 16h, na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, as odds da BetSpeed são as seguintes: a vitória do alvinegro tem valor de 2,95, já o empate marca 3,10 e a vitória da equipe rubro-negra paga 2,49. Gostou? Então faz a boa.

*As odds podem mudar

➡️Corinthians inicia preparação para duelo com o Flamengo; escalação terá retorno de titulares

Análise da partida e dica de aposta

Existem várias possibilidades de mercado para esta partida na BetSpeed. Nossa sugestão é apostar em uma partida para ambas as equipes marcarem gols, com odd a 1,98. Prevemos um confronto bastante aberto com os dois times buscando gols.

O Flamengo tem o objetivo de vencer o confronto para diminuir a desvatagem para o líder Fortaleza, que hoje está em quantro pontos. Por outro lado, o Corinthians busca somar pontos para sair da zona de rebaixamento. O empate aparenta ser um resultado ruim para os dois clubes.

✅FICHA TÉCNICA

Corinthians x Flamengo

Campeonato Brasileiro - Rodada 25

🗓️ Data e horário: domingo, 1 de setembro de 2024, às 16h (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena (SP);

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Corinthians (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Hugo, Félix Torres, Gustavo Henrique, Matheuzinho; Raniele, José Martínez, Igor Coronado; Pedro Henrique, Ángel Romero e Yuri Alberto.

Flamengo (Técnico: Tite)

Rossi; Ayrton Lucas, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Guillermo Varela; Erick Pulgar, Léo Ortiz, Nicolás De la Cruz; Luiz Araújo, Gerson e Bruno Henrique.