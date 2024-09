Combinada do Brasileirão! Aposte R$ 100 e fature mais de R$ 350 com as vitórias de Internacional e Cruzeiro

Taça do Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro

O Brasileirão está bombando e a 25ª rodada será marcada por jogos importantes na tabela de classificação. Na BetSpeed, são vários os mercados e combinadas para você faturar! Uma ótima possibilidade é apostar nas vitórias de Internacional e Cruzeiro, com odd 3,55. Assim, apostando R$ 100, o lucro será de R$ 354,82. Gostou? Então faz a boa.

As odds podem mudar

Juventude x Internacional

As equipes se enfrentam neste domingo (1), às 18h30, no Estádio Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Internacional tem conseguido conquistar pontos fora de casa, sendo a 7ª melhor campanha.

Cruzeiro x Atlético-GO

As equipes também se enfrentam neste domingo (1), às 11h, no Estádio Mineirão, pela 25ª rodada do Brasileirão. A equipe do técnico Fernando Seabra tem a quarta melhor campanha dentro de casa no Campeonato Brasileiro e irá enfrentar o Atlético-GO, atualmente na último colocação da tabela.