CBF divulga tabela detalhada de quatro rodadas do Brasileirão; veja quando joga seu time

CBF apresenta tabela detalha do Brasileirão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/08/2024 - 16:26 • Rio de Janeiro

A CBF divulgou nesta sexta-feira a tabela detalhada das rodadas 26 a 29 do Brasileirão, que acontecem entre 14 de setembro e 5 de outubro. Como era esperado, a rodada 29 não terá nenhum jogo no domingo, já que em 6 de outubro acontecem as eleições municipais pelo país.

Por causa disso, a rodada daquele final de semana será desenvolvida ao longo de três dias, com dois jogos na quinta, um na sexta e outros sete no sábado. Criciúma x Atlético-MG abrem a rodada em Santa Catarina, e no mesmo dia o Fluminense recebe o Cruzeiro no Maracanã.

Ainda assim, a CBF ressalta que a programação da rodada 29 ainda poderá sofrer alterações. Um dos motivos é a definição dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil, que tem um dos jogos marcados para o dia 2 de outubro. Vale ressaltar que há uma determinação que impede que um time entre em campo sem um intervalo mínimo de 66 horas desde a última partida.

As rodadas 26 a 28, por sua vez, não deverão sofrer nenhum ajuste, a não ser pontualmente para se adequar às transmissões de TV. As três rodadas terão jogos sempre aos sábados e domingos. A única exceção é Internacional x Cuiabá, que fecharão a rodada 26 no noite de segunda-feira, 16 de setembro.

Confira a tabela completa no site do Lance! clicando aqui.